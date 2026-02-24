¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Barrio San Marcos

Corrientes: demoraron a un hombre tras un operativo de prevención

Por El Litoral

Martes, 24 de febrero de 2026 a las 11:39

La Polícia de Corrientes demoró a un hombre que fue sorprendido con actitudes sospechosas en el barrio San Marcos. El procedimiento se concretó cerca de las 2:30 en la intersección de Avenida La Paz y la calle Honduras.

Los policías realizaban recorridas de prevención cuando detectaron al sospechoso observando detenidamente domicilios y vehículos. Ante la imposibilidad de justificar su presencia, se procedió a su identificación y posterior demora.

Se trata de un hombre de 31 años, conocido como “Guasón”, quien fue trasladado a la Comisaría Séptima para continuar con los trámites legales.

