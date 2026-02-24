Argentina es el país con más personas estresadas

En una entrevista por el canal de streaming Infobae en vivo, la endocrinóloga Laura Maffei (MN 62.441) analizó el fenómeno que ubica a la Argentina en el primer puesto mundial de ansiedad y estrés. “Somos el país del estrés”, dijo, en referencia a que el 49% de los encuestados dijo haber pasado estrés y ansiedad frecuentes en los últimos doce meses, según un reciente informe de Statista Consumer Insights.

En diálogo con el equipo de Infobae a las 9, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Maffei fue consultada sobre las cifras del relevamiento internacional y la creciente preocupación social y que se alinean con lo que venía registrando también el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, con “niveles elevados de malestar psicológico, especialmente entre jóvenes y sectores vulnerables”, advirtió la entrevistada al referirse al aumento del insomnio, la irritabilidad y la incertidumbre cotidiana.

Según el estudio, Argentina encabeza el ranking mundial de estrés y ansiedad cotidiana, con el 49% de la población adulta reportando síntomas frecuentes en el último año.

Detrás de Argentina se ubican Finlandia (45%) y Canadá (42%), mientras que países como Estados Unidos (39%), Japón (37%) y Francia (30%) aparecen por debajo. “Siempre estamos en el ranking superior de reacción de estrés”, señaló Maffei, y atribuyó parte del fenómeno a las condiciones de vida: “La reacción de estrés nos ha permitido, a lo largo de todos estos siglos, adaptarnos a cada momento y cada situación, y tener herramientas para sobrevivir”.

La especialista remarcó que el estrés es inherente a la vida moderna y que “sin estrés, nos morimos”. Sin embargo, aclaró: “Una reacción de estrés controlada, gestionada, consciente de que en ese momento nos estamos pasando de vueltas, con herramientas para bajar, es fundamental”.



Maffei explicó que la reacción de estrés es una herramienta evolutiva, pero advirtió sobre los riesgos del estrés crónico: “El problema es cuando no baja. Si no baja y aparece otro y otro, este sistema de cortisol queda elevado y desarregla todo el sistema. Pasamos al estrés crónico, y ahí aparece la desmotivación, el cansancio, la depresión, los problemas musculares, la hipertensión”.

Al ser consultada sobre si el contexto explica el fenómeno, Maffei fue categórica: “Todo tiene que ver con cómo uno vive el contexto. Por ahí yo no me estreso con lo mismo que vos y a mí no se me descuajeringa todo mi sistema con las mismas cosas". La sigla CINE, dijo, se usa para explicar que de lo que se trata es de “la película que cada uno se hace: Control, Imprevisibilidad, Novedad y Ego”.

La médica detalló los efectos fisiológicos del estrés: “El cortisol inunda tu cerebro y perdés la objetividad. Te sentís desmotivado, cansado, hipertenso, con dolores musculares, úlcera, problemas dérmicos. Hay que aprender a convivir y a manejar el estrés”.

Maffei compartió herramientas prácticas para abordar el problema: “Identificar la causa, salir a caminar, aprender a respirar con el abdomen, que activa el nervio vago y baja el cortisol. Juntarte con amigos es clave. Ayudar al prójimo también: salir del ego y mirar un poco qué hay afuera”.

Al referirse a los grupos más afectados, sorprendió con un dato: “¿Qué etapa de la vida se estresa más? Los adultos mayores. Tienen menos herramientas para gestionarlo y su cerebro es mucho más sensible al cortisol. Asimismo, los chicos reciben el estrés parental hasta los doce años y lo incorporan de una forma muy importante”.

Respecto al uso de tecnología, advirtió: “El celular es un alto estresor. Las redes sociales han impactado tremendamente en los jóvenes, y las herramientas tecnológicas también”. Para cerrar, Maffei insistió en la importancia de no eliminar el estrés sino aprender a gestionarlo: “Sin estrés estamos muertos. Todos necesitamos un poco, pero lo importante es reconocerlo y saber bajarlo. Hay que poner en marcha todo lo sensorial: mirar las hojas, sentir el fresquito, conectar con el presente”. Y recomendó: “Comer con menos sal, armar una rutina que descargue, meditar, moverse, disfrutar de la reunión de amigos”.



Fuente: INFOBAE SALUD