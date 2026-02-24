La Libertad Avanza desplazó al kirchnerismo y redefinió las autoridades del Senado

La Libertad Avanza concretó este martes un nuevo avance en el Senado y desplazó al peronismo de todas las autoridades de la Cámara alta. Con un esquema de proporcionalidad inédito, el oficialismo logró imponer su propuesta y consolidar su estructura parlamentaria.

La definición se produjo en la sesión preparatoria realizada al mediodía, luego de una reunión de labor parlamentaria encabezada por Patricia Bullrich. Allí se informó cómo quedarían conformadas las autoridades bajo un criterio que hasta ahora no se había aplicado.

La presidencia provisional continuará en manos del libertario Bartolomé Abdala. Sin embargo, los cambios comenzaron a partir de la vicepresidencia, que históricamente correspondía a la primera minoría.

Ese lugar quedó para la jujeña Carolina Moisés, quien hasta 24 horas antes integraba el bloque Justicialista. La senadora rompió con esa bancada junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, y conformaron el bloque Convicción Federal, por fuera del interbloque peronista.

El peronismo, que cuenta con 25 legisladores y continúa como primera minoría, perdió así toda representación en la lista de autoridades. Desde ese espacio señalaron que se enteraron horas antes de la maniobra articulada entre el oficialismo, gobernadores provinciales, sectores del PJ, la UCR y el PRO.

La vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada, de la UCR. En tanto, la vicepresidencia segunda quedó para Alejandra Vigo, esposa del ex vicegobernador Juan Schiaretti.

Durante el debate, se cuestionó el cambio de criterio reglamentario. Por su parte, el justicialista José Mayans sostuvo que se trató de “una política de atropello” y afirmó que objetarán las formas, aunque no los nombres.

Finalmente, la propuesta presentada por el bloque oficialista se votó de manera electrónica. Obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, correspondiente a Andrada, quien no votó ni a favor ni en contra de Moisés.