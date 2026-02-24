Consejo Federal de Salud: Emilio Lanari adelantó el inicio de la Campaña Antigripal 2026

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari Zubiaur, participó en Buenos Aires del primer encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) 2026. Se presentaron los lineamientos de la próxima Campaña Antigripal y se anunció el inicio de la distribución de vacunas a las provincias.

El adelantamiento de la campaña, prevista para comenzar el 11 de marzo, busca proteger a la población antes del pico de circulación estacional de virus respiratorios. La medida también apunta a mitigar el posible impacto de la variante H3N2 y su nuevo subclado K sobre el sistema sanitario.

Durante la jornada, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto con los titulares provinciales, evaluaron el escenario sanitario y acordaron la estrategia coordinada de vacunación. La población objetivo incluye niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo.

En los últimos años, las coberturas más bajas se registraron en adultos mayores, con porcentajes cercanos al 42%, y en niños, donde menos del 70% completó el esquema de dos dosis.

El secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, informó que las vacunas ya se están distribuyendo a las provincias. Además, presentó un nuevo tablero de vacunación antigripal, que permitirá un mejor registro de las dosis aplicadas, seguimiento de coberturas y evaluación del uso de la vacuna en esta temporada.

Otros programas

Durante el encuentro también se avanzó en otros programas nacionales: el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, el fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia y la firma de convenios con PAMI.

Asimismo, se trataron temas de Dengue y Sarampión, el Registro Nacional de Cáncer, mortalidad infantil y la encuesta de la Sedronar sobre consumo de drogas.