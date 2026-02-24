River: con la salida de Gallardo, cuáles son los candidatos para reemplazarlo

No fue el ciclo esperado. La segunda era de Marcelo Gallardo en River comenzó en agosto de 2024 y terminará este jueves, cuando el Millonario reciba a Banfield en el Monumental. Un histórico y varios ídolos del club suenan fuerte para reemplazar al “Muñeco”: ¿quiénes son?

La decisión fue anunciada a través de un video, en el que el técnico afirmó que lo “invade el dolor y la emoción en el alma por no poder cumplir con los objetivos”.

Los números no fueron buenos, no se logró la clasificación a la Copa Libertadores, se ganó con lo justo en el debut de la Copa Argentina y el comienzo del Torneo Clausura, con tres derrotas al hilo, dejaron un fuerte repudio de los hinchas a este ciclo.

La siguiente cita que River tiene en agenda es el lunes 2 de marzo contra Independiente Rivadavia en Mendoza por la fecha 8 y, con la postergación de la fecha 9 por el paro de AFA, por la jornada 10 visitará a Huracán el jueves 12. De esta manera, River no volverá al Monumental hasta el 15 de marzo.

¿Allí tendrá la presentación oficial y en sociedad de su nuevo entrenador?

River sin Gallardo: la danza de nombres

El primer candidato que al que acude el mundo River -siempre- es Ramón Díaz, pero ¿cuál es la actualidad del riojano?

Desde noviembre de 2025 está sin club. Sin embargo, la dirigencia apuntaría a otra propuesta.

Chacho Coudet sería la apuesta mas fuerte, pero el exjugador tiene contrato vigente con el Alavés hasta el final de la temporada.

Esta posibilidad está atada a su continuidad en una Liga española en la que no está atravesando una buena actualidad. Este contexto podría acelerar su salida del equipo.

Tiene 51 años y como futbolista tuvo dos etapas: 1999-2002 y 2003-2004. Disputó 179 partidos, anotó 27 goles y obtuvo 5 campeonatos locales. Como DT, en el futbol argentino dirigió a Rosario Central y a Racing. Con la Academia salió campeón en 2019.

Como alternativa, la segunda opción que aparece es otro histórico: Hernán Crespo.

El exgoleador manifestó en varias oportunidades su intención de dirigir al Millonario, pero esta oportunidad lo enfrenta con un buen presente en Brasil, con el Sao Pablo.

Bicampeón e ídolo de River -y ya con mas de una década de experiencia como entrenador-, pero la negociación para dejar al equipo paulista es el obstáculo principal. Tiene contrato hasta diciembre.

La lista sigue con caras conocidas para el Millonario: Matías Almeyda.

Fue DT del club durante su paso por la Primera Nacional y hoy dirige al Sevilla. Experiencia, un fuerte vínculo con el hincha y pertenencia le sobran. Sin embargo, su relación con el equipo español tiene fecha hasta junio de 2028.

Las sorpresas

Hay tres nombres que también se suman a la nómina, todos con un fuerte vínculo con la institución.

Por un lado, Santiago Solari. Actual dirigente en Real Madrid, sería el que menos chances tiene. Pero es otra joyita con la que sueña el hincha.

Y, finalmente, aparece una dupla técnica: Pablo Aimar-Diego Placente.

Dos “pibes Pekerman" con actualidad en la Selección, Aimar en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y Placente como entrenador de juveniles.

Es una propuesta que está lejos, pero ningún apellido se descarta en un equipo al que -con el paso de los días- lo corre una agenda ajustada con triple competencia: Apertura, Sudamericana y Copa Argentina.

Página 12