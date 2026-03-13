Caso Adorni: la fiscal activó la causa y pidió informes

La causa en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por llevar en el avión presidencial a su esposa en un viaje oficial a Nueva York se activó hoy con la solicitud de la fiscal federal Alejandra Mángano a la Secretaría General de la Presidencia de la lista de pasajeros y las normas relacionadas con el uso del avión presidencial. Se investiga una presunta malversación.

Mángano -dijeron fuentes tribunalicias- le envió un oficio a la Secretaria General de la Presidencia, que está a cargo de Karina Milei, en el que le pide que le informe quiénes son los integrantes de la comitiva presidencial que acompañaron el viaje del presidente a Nueva York esta semana para el evento denominado “Argentina Week”.

Asimismo, la fiscal le solicitó que le informe sobre las resoluciones que rigen el uso de los aviones oficiales.



La investigación suma un pedido de informes de la Cámara de Diputados por otras esposas en el avión.

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, integró la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante su viaje a Nueva York. Viajó en el avión presidencial y se alojó en el hotel de la comitiva.

La pasajera no es funcionaria, se dedica al coaching ontológico y se presenta como “experta en desarrollo organizacional” en su curriculum público.

El asunto derivó en un escándalo político y pedidos de informes en la Cámara de Diputados y dos denuncias penales.

En ese sentido, el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón presentó un pedido a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, en el que solicitó toda la información del vuelo y del alojamiento. Según dijo el diputado, a bordo del ARG-01 o en el hotel neoyorquino podrían haber estado las parejas de tres funcionarios más.

El propio Adorni habló de otras mujeres que acompañan a miembros de la delegación oficial. “Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”, dijo en Nueva York, para defenderse cuando el escándalo escalaba.

Paulón pidió dos documentos que podrían develar qué parejas viajaron en el avión presidencial o se hospedaron en el hotel con los funcionarios: el manifiesto completo de vuelo del avión oficial y el room list de alojados en los varios hoteles lujosos reservados.

“Tenemos la información de que un funcionario tuitero también viajó en el avión con su pareja”, sostuvo Paulón.