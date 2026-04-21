Villarruel se bajó del homenaje a Francisco: se negó a sentarse con Adorni

En el marco de la tensión con el Ejecutivo, Victoria Villarruel se bajó a último momento del homenaje al Papa Francisco en la Basílica de Luján porque se negó a sentarse, en la primera fila, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hoy investigado por enriquecimiento ilícito por la Justicia.

La Vice decidió no convalidar "una foto incómoda" a la que la obligaba la organización pero si dejó en claro a su entorno que le dedicará un sentido homenaje al Papa argentino a un año de su fallecimiento.

Al parecer, la titular del Senado no acordó con la aparente intención del Ejecutivo de transformar la misa en homenaje a Jorge Bergoglio "en un acto político", al trazar un paralelo con una celebración de 2022 en el mismo escenario que reunió a la cúpula del kirchnerismo.

(Con información de Clarín)