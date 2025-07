La industria naval y el Rigi

Al cumplirse el 11 de julio pasado 25 años del fallecimiento de mi hermano Exequiel Gutnisky (QEPD), quien fuera Presidente de Astilleros Corrientes al fallecer el Fundador, mi padre, Samuel Gutnisky (QEPD), considero oportuno referirme al estado de olvido en que cayó la industria Naval.

El Articulo 167 de la Ley Bases establece un régimen especial para las grandes inversiones ya sean Nacionales o Extranjeras y se establece que se aplicará a las inversiones superiores a 250.000.000 de dólares en lo que consideran proyectos de mayor potencial para el crecimiento económico o sea, Agroindustria, Turismo, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.

Por el régimen del RIGI se intenta otorgar, según información oficial, "certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por partes de la administración publica y el Estado y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos".

El RIGI, según se declara en la ley, tiene por objetivo " incentivar las grandes inversiones Nacionales y Extranjeras para desarrollar y fortalecer la creación de empleo generando de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones" previstas y a las que hacíamos referencia y en la que No encontramos ninguna referencia al desarrollo de la INDUSTRIA NAVAL.

Ahora nos preguntamos ¿No debería regir para toda inversión este régimen de certidumbre y seguridad jurídica aunque no alcance a ser una gran inversión?

Toda esta protección que se establece para grandes inversiones, deben ser propias para toda inversión, ya sea de $1.000 o de $1.000.000, o de cualquier monto. ¿Por qué hablar de condiciones de previsibilidad y estabilidad solo para las grandes inversiones, "certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración publica y el Estado"?

Es que estamos estableciendo un régimen especial para los poderosos, "grandes inversionistas" ¿y el ciudadano común?

En el rubro Infraestructura, la información nos dice que se refiere a proyectos de gran escala como carreteras, puentes, puertos, aeropuertos y redes de energía.

En la información respectiva, se habla del impacto de la inversión en sectores claves y para ello se busca, dicen, atraer capitales y proyectos de gran envergadura hacia los sectores enumerados que reduzcan la dependencia de sectores tradicionales y el desarrollo de sectores que puedan impulsar la competitividad de Argentina en el mercado global

La industria naval

De la lectura de la información surge que la Industria Naval no esta considerada como una Industria que impacte en el desarrollo Industrial del País y que pueda impulsar la competitividad de Argentina en el Mercado Global, como sí se habla del sector Turístico.

Sin desmerecer todos los objetivos que se pretenden desarrollar, no se encuentra una referencia especifica a una Industria que en Corrientes a demostrado su capacidad de competir hasta con los mismos Estados Unidos, como es la Industria Naval. Industria en la cual CORRIENTES, tiene sobrados méritos de inversiones extranjeras como fueron las dos PLATAFORMAS DE EXPLORACION SUBMARINA, en busca de Petróleo, trabajos conseguidos en competencia nada mas ni nada menos, que los mismos Astilleros de los Estados Unidos, y dieron trabajo a cerca de 2.000 obreros y técnicos.

Astilleros Corrientes fue creado por inspiración de mi padre Samuel Gutnisky y en su evolución se logró construir esas dos plataformas, la primera se botó al agua en 1983 cuando Presidía Astilleros Corrientes mi hermano Exequiel Gutnisky (QEPD), y la segunda cuando presidia Astilleros Corrientes mi otro hermano Miguel Francisco.

¿Será posible que el Gobierno de la Provincia se interese ante el Gobierno Nacional para que se incluya dentro del rubro Infraestructura en forma clara y especifica la Industria Naval?

Es un reclamo que efectúo ya no solamente para Astilleros Corrientes, si no para todos los Astilleros del País.

Tal vez de esa forma podramos lograr nuevamente que la Industria Naval vuelva a ser en Corrientes una oportunidad de desarrollo y fuente de mano de obra calificada.