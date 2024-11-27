Caso Loan: la Fiscalía Federal pide el procesamiento de todos los detenidos

Los fiscales federales de Goya y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) pidieron este miércoles el procesamiento con prisión preventiva de todos los detenidos por la causa principal del caso Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció el 13 de junio pasado en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, después de un almuerzo familiar.

Se trata de Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, y Carlos Guido Pérez, a quienes les endilgan haber participado en la sustracción y ocultamiento de Loan. Mientras que por el comisario Walter Maciel solicitaron que sea procesado por haber entorpecido la investigación y facilitado el encubrimiento de los autores de la desaparición del nene.

En igual tenor, Mariano De Guzmán, titular de la Fiscalía Federal de Goya, María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, al frente de la Protex, solicitaron a la jueza de Goya Cristina Pozzer Penzo que se convoque a prestar declaración indagatoria a Macarena Peña, la hija de Laudelina, y a Cristian Agustín Gutiérrez, un conocido de Benítez. ¿De qué los acusan? Encubrimiento y entorpecimiento de la investigación, según describió una información de Infobae.

A Loan le tomaron una foto. Fue el último registro fotográfico del nene y lo captó Camila a través de su celular a las 13.52. Cuando terminó el almuerzo, Benítez, Caillava y Ramírez fueron a juntar naranjas junto a Loan y los otros cinco niños. Según declararon Caillava y Ramírez, ellos se distrajeron hablando por teléfono porque el hermano de Ramírez estaba internado.

Los chicos presentes en el almuerzo dijeron en la primera Cámara Gesell que Loan quiso volver con su papá y se fue. Su tío aseguró que, cuando se dio vuelta, Loan había desaparecido.

En el procesamiento, de 86 páginas, se les atribuye a Benítez, Laudelina, Ramírez, Millapi, Caillava y Pérez haber sustraído a Loan tras el almuerzo en la casa de la abuela Catalina “para luego ocultarlo desde ese momento hasta el día de hoy”, según se desprende del texto que lleva la fecha de este miércoles.

Para los fiscales, la desaparición de Loan no fue un accidente ni un extravío casual, sino que se trató de una sustracción deliberada. Y descartaron vinculaciones con redes de crimen organizado o explotación sexual tras las investigaciones internacionales.

