Padres de la nena desaparecida: "Los hermanos se abrazaron y lloraron"

Los padres de la nena de 13 años que estuvo desaparecida por casi 48 horas en Mocoretá, Mariel Barra y Jaime Garay, agradecieron este martes el amplio apoyo recibido de todos los que ayudaron para que aparezca sana y salva.

Mariel Barra contó que "Gracias a Dios está bien, de a poco va queriendo empezar a tener una vida normal, sus hermanos ahora están bien, se abrazaron, lloraron. Fue un momento lindo que se vivió en casa", resaltó a medios locales según precisó el Portal Corrientes.

Además expresó: "Como mamá me sentí en la piel de la mamá de Loan, ver toda la movilización que se hizo que es la misma que se hizo para Loan es movilizante ver que tanta gente se preocupe. Por ahí uno dice que va a pasar de desapercibido, pero gracias a Dios no fue así".

El papá de la menor, Jaime Garay remarcó que "hoy sí es una buen día. Ayer comenzamos abajo, pero con toda la fe. Me tocó estar firme alentando a la madre que estaba con pocas esperanzas, pero bueno, en estos casos tenemos que pararnos como matrimonio y ser fuertes, alentarnos uno al otro".



Hecho

Con respecto a lo ocurrido se supo de manera extraoficial que la menor de 13 años salió el sábado 2 de noviembre a las 23 aproximadamente y se dirigió a la casa de su novio, donde estuvo hasta las 3:30 o 4 de la madrugada para volver a su casa.

En ese momento ocurrió su desaparición.

Aparentemente, en ese lapso unas personas la habrían perseguido y ella corrió hacia unos campos tratando de esconderse. Al respecto, su papá confirmó que "sí, ella pudo contarme algo, todo muy por arriba y es lo que me dice", sostuvo en referencia a la historia de que corrió hacia unos campos.

Respecto al mensaje que recibió su hermana a través de Instagram, el hombre reveló que su hija contó que fue ella la que escribió ese mensaje y que le quedaba muy poca bateria en el celular y alcanzó a escribir que se encontraba desorientada y mal.

En cuanto al lugar específico en el que estuvo todo ese tiempo, se sabe que deambuló por lo que sería la Reserva Mocoretá y una gran parte de Colonia La Venta, al Este de la zona urbana.