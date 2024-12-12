Hallaron numerosos objetos que interesan en varias causas judiciales

Una paciente investigación llevada a cabo en Paso de la Patria, condujo al hallazgo y secuestro de numerosos y costosos objetos de dudosa procedencia, que luego se determinó que interesaban en distintas causas judiciales.

Fue un trabajo del personal de la Comisaría local, en colaboración con la Fiscalía en turno.

Sobre calle Papa Francisco y Laurel de la “villa turística” secuestraron: palas anchas, azada, inflador, taladros, sierra circular, martillo, soldador, mascara de soldar, bomba sumergible, y una caña de pescar con reel, entre otros elementos.

Todas las cosas halladas fueron conducidas hasta la dependencia policial, donde se avanzará con las tramitaciones para llegar a sus legítimos propietarios.