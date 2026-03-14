Agónico triunfo de Sportivo

Con un gol a los 46 minutos del segundo tiempo, Sportivo Corrientes venció a El Decano de Ituzaingó 1 a 0 por la segunda fecha del Provincial de primera división.

El único tanto del partido que se jugó en la capital provincial y correspondió a la Zona 2 fue autoría de Franco López con un remate por sobre la salida del arquero.

Sportivo no la pasó bien a lo largo del encuentro, pero fue efectivo para llevarse 3 puntos claves.

Para Sportivo fue su primera victoria en el certamen que organiza al Federación Correntina de Fútbol. Mientras que El Decano quedó con un punto.

Con este resultado, las posiciones están con Empedrado y Sportivo 3 puntos, El Decano y Unión 1.

Este domingo, por la misma zona, en Ituzaingó y desde las 17 con el arbitraje de José Ríos, Empedrado (3) visitará a Unión (1).

Además, en la ciudad de Bella Vista, a partir de las 20 con el arbitraje de Nadina Nazur, Lipton visitará a Hogar Hermanos por el Grupo 1.

Esta zona tendrá acción previamente. Desde las 17, en San Roque, Defensores será local de Centro Estrada de Bella Vista con el arbitraje de Roberto Medina.