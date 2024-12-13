Ituzaingó: la joven rescatada iba con la “promesa de comer todos los días”

Luego que la Policía de Corrientes rescatara en la terminal de Ituzaingó a una chica de 19 años con retraso madurativo que había desaparecido en el Chaco, se conocieron detalles sorprendentes de lo ocurrido.

Una hermana de la víctima relató que la “llevada engañada” y aseguró que le prometieron “comer todos los días”.

Cabe señalar que estaba junto a un hombre de 23 años, que la trasladaba hacia Brasil, según se determinó. Su acompanante, es de nacionalidad brasilera con residencia en Porto Alegre y al ser detenido quedó acusado de "supuesta privación ilegítima de la libertad y abuso sexual".

Sofia Genjo (23), hermana de la joven rescatada llamada Victoria, relató que ella “posee retraso madurativo” y pese a tener 19 años, actua como una niña de 10.

Tras ratificar que la llevaron engañada, la tutora legal de la victima dijo a la prensa chaqueña que “por su mentalidad ella cree en los cuentos de hadas, en el amor, porque ella mira películas de Disney", y la persona que la captó la habría hecho promesas de "una vida mejor".

En otro orden de cosas, se explayó sobre su realidad social. “Somos cuatro hermanos” y ella con 23 se hace cargo de la familia. "Venimos comiendo una vez cada día o día de por medio en mi casa", y el hombre que habló con su hermana menor se la llevó "con la promesa de que iba a comer todos los días", sostuvo.

La joven de 19 años no sabe leer ni escribir y utiliza redes sociales como WhatsApp y TikTok, con la supervisión de sus hermanos.