La Policía evitó que un joven se tire del puente Chaco-Corrientes

La Policía de Corrientes informó este miércoles que evitaron que un joven se arroje al río desde el puente Chaco-Corrientes.

Efectivos policiales, fueron alertados de que en el Puente Interprovincial Gral. Manuel Belgrano, se hallaba un joven con intensiones de arrojarse al río.

Ante el hecho, los policías acudieron rápidamente al lugar y lograron interceptar a esta persona, tratándose de un joven mayor de edad.

Asimismo, procedieron su resguardo y lo trasladaron a la Comisaría 2da, donde se prosiguieron con los tramites al respecto.