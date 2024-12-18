¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ricardo Lorenzetti puente Chaco-Corrientes Desvíos de colectivos
RAPIDO ACCIONAR

La Policía evitó que un joven se tire del puente Chaco-Corrientes

El hecho se registró en horas de la madrugada de este miércoles. 

Por El Litoral

Miércoles, 18 de diciembre de 2024 a las 18:19

La Policía de Corrientes informó este miércoles que evitaron que un joven se arroje al río desde el puente  Chaco-Corrientes.

Efectivos policiales, fueron alertados de que en el Puente Interprovincial Gral. Manuel Belgrano, se hallaba un joven con intensiones de arrojarse al río. 

Ante el hecho, los policías acudieron rápidamente al lugar y lograron interceptar a esta persona, tratándose de un joven mayor de edad. 

Asimismo, procedieron su resguardo y lo trasladaron a la Comisaría 2da, donde se prosiguieron con los tramites al respecto.

 

