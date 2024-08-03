Un hombre está grave tras un choque entre dos motocicletas 

La Policía de Corrientes informó este sábado que un hombre está grave tras haber protagonizado un accidente en la localidad correntina de San Lucia.

Efectivos policiales fueron alertados de que por ruta Provincial N° 27, se había registrado un siniestro entre dos motocicletas.

El mismo, tuvo como protagonista a una moto marcas Honda de 110cc, conducida por un hombre de apellido Centurión y la otra guiada por un ciudadano de apellido Aguirre.

A consecuencia del siniestro, ambos fueron trasladados hasta hospital local y tras ser examinados se determinó que Centurión presentaba lesiones de carácter graves.

Por tal motivo, Centurión debió ser derivado hasta el Hospital Escuela de Corrientes.

En tanto que, el otro conductor de apellido Aguirre, posee lesiones de carácter leves.

Al respecto, en la citada Comisaria se llevan adelante las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.