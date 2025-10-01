Santa Lucía: dos obreros murieron tras recibir una descarga eléctrica en una construcción

Un desenlace fatal ocurrió este martes en la localidad correntina de Santa Lucía. Dos obreros murieron tras recibir una descarga eléctrica en una obra en construcción. El incidente tuvo lugar en la intersección de Ruta Provincial N°27 y avenida Alfonsín del municipio.

Según los primeros informes, los hombres se encontraban trabajando sobre un andamio metálico cuando hizo contacto con un tendido eléctrico, lo que provocó la descarga.

El hecho se produjo al rededor de las 19:50 mientras realizaban tareas de instalación de canaletas de desagüe en un galpón.

Las víctimas, oriundas de las localidades correntinas de Goya y Lavalle, fueron identificadas como David Alejandro Oviedo, de 29 años, y Luis Alfredo Cáceres, de 36.

Además, de acuerdo a medios locales, otras dos personas fueron hospitalizadas.

Con información de Central de Noticias Corrientes.