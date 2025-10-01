¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Río Uruguay Incendio en Corrientes Santa Lucía
Río Uruguay Incendio en Corrientes Santa Lucía
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Santa Lucía: dos obreros murieron tras recibir una descarga eléctrica en una construcción

El fatal desenlace se produjo mientras realizaban trabajos en un galpón de la localidad. Las víctimas eran oriundas de Goya y Lavalle. Hay otras dos personas hospitalizadas.

 

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 07:46

Un desenlace fatal ocurrió este martes en la localidad correntina de Santa Lucía. Dos obreros murieron tras recibir una descarga eléctrica en una obra en construcción. El incidente tuvo lugar en la intersección de Ruta Provincial N°27avenida Alfonsín del municipio.

Según los primeros informes, los hombres se encontraban trabajando sobre un andamio metálico cuando hizo contacto con un tendido eléctrico, lo que provocó la descarga.

El hecho se produjo al rededor de las 19:50 mientras realizaban tareas de instalación de canaletas de desagüe en un galpón. 

Las víctimas, oriundas de las localidades correntinas de Goya y Lavalle, fueron identificadas como David Alejandro Oviedo, de 29 años, y Luis Alfredo Cáceres, de 36.

Además, de acuerdo a medios locales, otras dos personas fueron hospitalizadas.

 

Con información de Central de Noticias Corrientes.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD