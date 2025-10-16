Detuvieron a dos hombres por violentar un carro de comidas en Corrientes

Efectivos de la Policía de Corrientes aprehendieron en la madrugada de este jueves a dos sujetos que violentaron un carro de comidas en inmediaciones del barrio San Marcos, con claras intenciones de robo. El procedimiento, que incluyó una breve persecución, fue activado tras una alerta al sistema integral de seguridad 911.

El hecho ocurrió cerca de la 01:30 en la zona de avenida Patagonia, entre Bonastre y Avenida Armenia. Los agentes del Destacamento San Marcos se dirigieron al lugar y visualizaron a dos personas manipulando el carrito de comidas.

Al notar la presencia policial, uno de los sujetos huyó a pie por las peatonales cercanas, mientras que el otro, un joven de 31 años, fue inmediatamente aprehendido. Durante la requisa, se le halló un arma blanca entre sus pertenencias.

Persecución y antecedentes por delitos contra la propiedad

Con la colaboración del personal del Comando de Patrullas, se inició la búsqueda del segundo implicado, logrando localizarlo y aprehenderlo en una peatonal de las 160 Viviendas, sobre calle Rafaela entre Avenida Estrada y Arequipa.

El segundo detenido fue identificado como un joven de 27 años, quien registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Ambos aprehendidos y el arma blanca secuestrada fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se continúan con los trámites judiciales correspondientes por el intento de robo.