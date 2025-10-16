La Policía recuperó los objetos litúrgicos que fueron robados a un sacerdote en Esquina

La Policía de Corrientes informó este jueves que recuperó los elementos litúrgicos que habían sido sustraídos días atrás al sacerdote de la Parroquia Santa Rita, ubicada en la localidad correntina de Esquina. El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida 25 de Mayo y calle Santa Rita, y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Tras tomar conocimiento del robo, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina iniciaron una rápida investigación, en coordinación con la unidad fiscal en turno. Gracias al relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en la zona y otras tareas de campo, se pudo dar con el paradero de los objetos robados.

El hallazgo se produjo en la intersección de Cecilio Carreras y Schweizer, donde se recuperaron diversos elementos utilizados para la celebración litúrgica. Entre ellos se encontraban una biblia, una estola, tres libros litúrgicos, un cáliz, una patena de acero inoxidable, dos recipientes con hostias, un corporal de tela blanca, además de una botella con vino y otra con agua bendita.

Todo lo incautado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para completar los trámites legales y fue entregado posteriormente a su propietario.