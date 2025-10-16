Tres hombre fueron demorados por transladar objetos de dudosa procedencia

La Policía de Corrientes informó que este jueves demoraron a tres personas por transportar objetos de dudosa procedencia.

Los agentes recibieron un primer alerta cerca medianoche sobre la presencia de un hombre que llevaba una puerta de chapa, un caño de PVC y una pala de metal en la calle Pitágoras al 3020 aproximadamente. Al llegar al lugar, el individuo no pudo justificar el origen de los objetos que portaba, por lo que fue demorado de inmediato.

Poco después, a las 00:30, se demoró a otro hombre que, tras realizar las averiguaciones correspondientes, se descubrió que poseía antecedentes policiales. En consecuencia, el hombre fue demorado. El sujeto se encontraba merodeando por la avenida Teniente Ibáñez y Maipú.

El último procedimiento de la jornada se realizó alrededor de las 02:30, en la intersección de la avenida Chacabuco y calle Luis Braille. Allí, los agentes demoraron a un hombre de 34 años, quien también poseía antecedentes por delitos relacionados con delitos contra la propiedad. Este individuo tampoco pudo justificar la procedencia de los objetos que llevaba consigo.

Los tres demorados, junto con los objetos secuestrados, fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites legales correspondientes en cada caso.