Un correntino ganó más de 9 millones de pesos en el Quini 6

El Quini 6 sumó otro afortunado a su historial de ganadores, esta vez con un jugador de la localidad de La Cruz, quien acertó los cinco números de la jugada y se llevó un premio millonario de $9.689.284.

La jugada ganadora fue realizada en la agencia oficial N°822 de La Cruz, en la modalidad "Siempre Sale", donde el flamante ganador apostó por los números 01 - 06 - 10 - 16 - 21, una combinación que lo convirtió en el nuevo millonario de la semana.

Este hecho marca un nuevo hito que premia la confianza en el juego oficial.