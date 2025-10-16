Corrientes vacunará más de 2,6 millones de cabezas contra la fiebre aftosa

Este lunes 13 de octubre comenzó la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2025 en la provincia de Corrientes, donde se inmuniza todo el stock menor, con la excepción de vacas y toros.

De esta manera los productores ganaderos correntinos se preparan para esta operación en la cual se estima vacunar unas 2.650.000 de cabezas, según datos proporcionados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

En este sentido, desde la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (FUCOSA), entidad encargada de llevar adelante la vacunación, informaron que los valores correspondientes por dosis de la vacuna antiaftosa quedaron establecidos de la siguiente manera: $2.175 de contado -hasta 30 días de la fecha de vacunación- y $2.284 a crédito -hasta 60 días-. Cabe señalar que estos valores inclyyen costo operativo y precio de la dosis.

Conjuntamente, se deberán vacunar contra brucelosis las Terneras de 3 a 8 meses de edad.

En cuanto a los costos de de esta vacunación, se definió así: para productores responsables inscriptos y monotributistas $880 y para contribuyente no categorizado $972,40.

Desde la FUCOSA aconsejan a los productores programar con tiempo su vacunación, teniendo en cuenta la dinámica y las condiciones climáticas.

Es fundamental destacar que la vacunación permite mantener a la República Argentina el estatus de país libre de aftosa. Para consultas, los productores pueden acercarse a las delegaciones de la entidad en toda la provincia, o comunicarse a través de las redes sociales o del número de WhatsApp de la Sede Central: 3773 - 44-2333.