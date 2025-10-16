†
BRUNO MARTIN BOTELLO
Q.E.P.D.
Falleció el 14/10/2025 a los 39 años. Sus tíos Estela, María Amelia, Elena y Javier Botello, Domingo Ambroselli, Celeste Pérez Ruiz, sus primos y sobrinos participan con pesar su fallecimiento, acompañando a Roberto, Olgui, Vicky, Constanza, Gastón y a su Mamá Mercedes en tan doloroso momento, rogando por el eterno descanso de su alma. c/954