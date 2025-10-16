¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mundial de Fútbol Javier Milei aumento de boleto
BRUNO MARTIN BOTELLO

Por El Litoral

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 14/10/2025 a los 39 años. Sus tíos Javier Botello, Celeste Pérez Ruiz y sus primas, participan con pesar su fallecimiento, acompañando a sus padres y hermanos, en tan doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. c/954

Falleció el 14/10/2025 a los 39 años. Sus tíos Estela, María Amelia, Elena y Javier Botello, Domingo Ambroselli, Celeste Pérez Ruiz, sus primos y sobrinos participan con pesar su fallecimiento, acompañando a Roberto, Olgui, Vicky, Constanza, Gastón y a su Mamá Mercedes en tan doloroso momento, rogando por el eterno descanso de su alma. c/954

