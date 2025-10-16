Intensas lluvias y caída de granizo en distintos puntos de Corrientes

En la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, Corrientes fue escenario de intensas lluvias acompañadas por una notable caída de granizo que afectó a varios puntos de la ciudad y el interior provincial.

Vecinos de la capital y distintas localidades del interior registraron el fenómeno, capturando imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. En algunos casos, los granizos alcanzaron un tamaño considerable.

Foto: Cdn Ctes

Foto: Cdn Ctes

Según el Servicio Meteorológico Nacional, persiste alerta amarilla para gran parte de la provincia con gran porcentaje de humedad. En este sentido, en la capital correntina, la temperatura rondaba los 21.3°C, con una humedad del 99% en la medianoche de este jueves. La presión atmosférica era de 1001.8 hPa, y la visibilidad se redujo a 9 km.

Cabe recordar que la situación meteorológica se complicará aún más para este viernes, dado que se espera una alerta naranja para la región. Se prevé precipitaciones de más de 100 mm de lluvia y el paso de frentes de tormenta sobre el centro de la provincia de Corrientes.

En cuanto a las recomendaciones de seguridad, el SMN detalló las siguientes medidas preventivas para la población:

Alerta Amarilla

El área será afectada por tormentas de diversa intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, acompañada de actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevé una precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, con posibilidad de superarse puntualmente.

Recomendaciones

No saques la basura y retira objetos que puedan obstruir el paso del agua. Evitá actividades al aire libre. Mantente alejado de árboles y postes de electricidad que puedan caer.

Alerta Naranja

El área experimentará tormentas fuertes o incluso localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se estima una precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, con posibilidad de superar estos valores en forma puntual.

Recomendaciones