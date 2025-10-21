Cayó en Corrientes un hombre que intentaba estafar con cheques falsos en comercios

En el marco de una investigación por falsificación de documentos públicos, efectivos de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos lograron demorar a un hombre que cometía estafas en comercios de Corrientes con cheques falsos

Los trabajos se iniciaron tras conocerse que un individuo realizaba compras en distintos locales comerciales utilizando cheques falsificados.

Ante esta situación, el personal policial especializado desplegó un intenso trabajo de seguimiento y vigilancia, logrando identificar al sospechoso y anticipar una nueva maniobra fraudulenta.

De esta manera, los efectivos acudieron a un corralón ubicado sobre la Ruta Provincial N°5, a la altura del kilómetro 5, donde el hombre intentaba cerrar una importante transacción con un cheque a nombre de otra persona.

El sujeto estaba acompañado por dos hombres que se desempeñaban como fleteros.

Tras la intervención policial, el individuo fue demorado y, junto con la documentación y los elementos secuestrados, puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente.

Las diligencias continúan en sede policial para determinar el alcance de las maniobras y posibles vínculos con otros hechos similares.