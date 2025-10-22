Atraparon a dos personas con armas y carne de ñandú, en Corrientes

En la madrugada de este miércoles, interceptaron a dos personas en una motocicleta por Ruta Provincial N°126 quienes fueron sorprendidos con armas de fuego y carne de ñandú, por lo cual quedaron a disposición de la Fiscalía Rural a cargo de Oscar Cañete.



Fue alrededor de las 2:35, cuando personal de la Comisaría de Cazadores Correntinos demoró a los ocupantes de una Yamaha de 160cc. Tras solicitarles su identificación, notaron que llevaban una mochila dentro de la cual hallaron trozos de carne silvestre (ñandú), dos cuchillos tipo machetón, una chaira y un rifle calibre 22.



Por el hecho intervino personal técnico de la Unidad Especial Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá, que verificó lo denunciado y dio intervención al Fiscalía Rural a cargo de Oscar Cañete, quien ordenó el secuestro de todos los elementos e iniciar actuaciones por infracción a la Ley 189 bis (tenencia ilegal de arma de fuego) y Ley 22.421 Art. 24 (caza furtiva en campo ajeno sin autorización).



Aseguran que la caza del ñandú está prohibida tanto a nivel nacional como provincial por tratarse de una especie protegida.