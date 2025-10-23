Hallaron en Tucumán a una camioneta buscada por un choque fatal en Corrientes

Una exitosa investigación policial permitió ubicar en la localidad Las Talitas, provincia de Tucumán a una camioneta con tráiler, vinculada a un siniestro fatal ocurrido el pasado 3 de octubre sobre la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 1052, en cercanías a una estación de servicio, jurisdicción de la Comisaría de San Cosme.

En el hecho murió en el acto una joven de 28 años, identificada como Macarena Falcón con domicilio en Presidencia de la Plaza, provincia del Chaco. Viajaba como acompañante en una Yamaha SZ 160 CC, conducida por Walter Gomez (30) domiciliado en la misma ciudad chaqueña, quien terminó internado en el Hospital Escuela de Corrientes.

Una vez recuperado aportó algunos datos del vehículo implicado, tratándose de una Toyota hilux, gris plata, que arrastraba un tráiler.según se supo.

El trabajo llevó a cabo la Unidad Regional I de San Luis del Palmar y la Comisaría de distrito San Cosme, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones.



La pesquisa arrojó claridad al dar con los sospechosos, tratándose de viajantes que se dedican a la venta de hornos industriales, que al cruzar por Corrientes la noche del viernes 3, protagonizaron el luctuoso siniestro vial, alrededor de las 21, para después continuar viaja.

Los policías correntinos identificaron a tres personas como presuntos autores del fatal siniestro.

Con la colaboración de sus pares de la Comisaría Primera de Tucumán y mediante un exhorto, diligenciaron un allanamiento, en un inmueble de Villa Mariano Moreno, en la localidad de Las Talitas.



Los efectivos hallaron el rodado con el tráiler requerido. Desde Corrientes, la Justicia dispuso que le practiquen las pericias mecánicas y que queden secuestrados, a la espera de otras actuaciones, así como definir las imputaciones legales a los hombres.