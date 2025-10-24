Cómo será el operativo de seguridad a la XXº Peregrinación a Itatí

El operativo a la “XXº Peregrinación del Personal Penitenciario Provincial a pie hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí”, que se desarrolla bajo el lema “Con María, peregrinos de esperanza”, comenzó este viernes y se extenderá hasta el sábado con un dispositivo especial de seguridad acompañado del Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Seguridad.

Los caminantes partieron desde la intersección de la ruta Nacional Nº12 y la ruta Provincial Nº43, acompañados por efectivos policiales que brindan seguridad vial, asistencia y prevención a lo largo del recorrido hasta la localidad de Itatí.

El dispositivo incluye la presencia de móviles policiales, patrullas motorizadas y controles fijos y móviles dispuestos estratégicamente sobre la ruta Nacional Nº12 y las rutas provinciales de conexión.

Asimismo, se trabaja de manera coordinada con distintos organismos, entre ellos Gendarmería Nacional, Defensa Civil, Vialidad Provincial, DPEC, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, y las municipalidades de Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria, además del Ministerio de Salud Pública.

El operativo tiene por objetivo garantizar la seguridad de los peregrinos, sus familias y los fieles que participan de esta tradicional manifestación de fe en conmemoración del día del Agente Penitenciario.

La Policía de Corrientes pidió precaución para circular con prudencia, respetar las indicaciones del personal de seguridad y extremar las medidas preventivas durante el paso de la peregrinación con el fin de evitar siniestros y asegurar el normal desarrollo del evento religioso.