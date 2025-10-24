Corrientes: adelantan fecha del juicio a los policías imputados por allanamiento ilegal

En dos semanas, el Tribunal Oral y Penal de Paso de los Libres abrirá sus puertas para que inicie finalmente el juicio contra cuatro efectivos de la Policía de Corrientes, que enfrentan cargos por “allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad con abuso funcional agravada por el medio de comisión (violencia y amenazas) en concurso real”.

Si bien la fecha original del comienzo fue programada para el 18 de noviembre, por cuestiones de agenda del tribunal dispuso su reprogramación, por lo cual recayó en el lunes 10 de noviembre, para que empiecen a desarrollarse las audiencias.

Según anticiparon, van a ser juzgados con el antiguo Código Procesal Penal, en un cuerpo integrado por Gustavo Ifran como presidente, y los vocales Marcelo Pardo y Marcelo Fleitas, según detalló el periodista Ignacio Villanueva de Confirmado.com.

La Fiscalía estará ocupada por Noelia Lena, la defensa de los acusados por la Defensora Oficial, Susana Ferreyra, en tanto que la querella será representada por Rodrigo Olivera Mansilla.

Los cuatro uniformados imputados que estarán sentados en el banquillo de los acusados son: Julio Gómez, Gonzalo Salemi, Walter Solan (recientemente condenado a 6 años de prisión por violencia de género) y Jorge García.

Ante la modalidad dispuesta para el juicio, las audiencias serán espaciadas, y recién estiman que se conozca una determinación del Tribunal a finales de diciembre del año en curso, o comienzos del año próximo.

Cabe señalar que a fines de septiembre, el Superior Tribunal de Justicia resolvió por unanimidad rechazar un planteo de nulidad formulado por el Ministerio Público Fiscal de Paso de los Libres y dejar firme la causa, tras lo cual se fijó la fecha para el comienzo del juicio.

Caso

El hecho ocurrió el 2 de febrero del 2020 a las 21.30, en un episodio policial que se inició en la costanera libreña, continuó en una vivienda de calle Yatay al 1500 de Paso de los Libres, y finalizó en la Comisaría Primera de la ciudad fronteriza.

Los hermanos Orlando Armando Alves Rubín y Ramón Alberto Rubín, fueron acusados de resistencia a la autoridad, tras lo cual “allanaron” su domicilio en un modo por el cual ahora esos policías enfrentan a la Justicia, acusados a su vez de privación ilegítima de la libertad y abuso policial.

La defensa de las víctimas asegura que fueron agredidos físicamente por los uniformados que entraron a su casa. Tras reducirlos con esposas los ahorcaron desde atrás, efectuando una maniobra conocida como “guillotina” o “mata león”, profiriéndole amenazas tales como que “lo iban a matar a palos”, según detallaron.

Tras atravesar esas situaciones, los hermanos Alves fueron trasladados a la Comisaría Primera. En sede policial siguieron extralimitándose en sus funciones policiales, prolongando la privación ilegítima de la libertad y continuando con tratos humillantes e indignos para toda persona, remarcaron.