Secuestraron una pistola tras un allanamiento por abuso de arma en Corrientes

En una casa del barrio Pirayuí, se llevó a cabo un allanamiento en el marco de una causa por “supuesto abuso de arma”, dispuesto por la Fiscalía en turno, la cual fue cumplimentada por personal de la Comisaría 18° Urbana.



En la vivienda, donde los efectivos irrumpieron con el apoyo logístico de los grupos especiales de la Policía de Corrientes, secuestraron municiones calibre 9 milímetros, y una pistola calibre 22, entre otros elementos de interés para la causa en curso.



Además, procedieron a la demora de una persona mayor de edad, relacionada también con el expediente judicial.

En consecuencia, el hombre demorado y todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia, que deberá resolver las futuras actuaciones, en base al oficio que se tramita.

El implicado deberá presentar documentaciones de la pistola, y a su vez, se analizará la implicancia en relación con la denuncia.

Fueron trasladados hasta la dependencia policial del bario 17 de agosto, para continuar con las diligencias del caso.