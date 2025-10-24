¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

BARRIO PIRAYUI

Secuestraron una pistola tras un allanamiento por abuso de arma en Corrientes

Un hombre fue aprehendido.

Por El Litoral

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 19:42

En una casa del barrio Pirayuí, se llevó a cabo un allanamiento en el marco de una causa por “supuesto abuso de arma”, dispuesto por la Fiscalía en turno, la cual fue cumplimentada por personal de la Comisaría 18° Urbana.


En la vivienda, donde los efectivos irrumpieron con el apoyo logístico de los grupos especiales de la Policía de Corrientes, secuestraron municiones calibre 9 milímetros, y una pistola calibre 22, entre otros elementos de interés para la causa en curso.


Además, procedieron a la demora de una persona mayor de edad, relacionada también con el expediente judicial.  


En consecuencia, el hombre demorado y todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia, que deberá resolver las futuras actuaciones, en base al oficio que se tramita.

El implicado deberá presentar documentaciones de la pistola, y a su vez, se analizará la implicancia en relación con la denuncia.
Fueron trasladados hasta la dependencia policial del bario 17 de agosto, para continuar con las diligencias del caso. 

