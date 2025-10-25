Hallaron en Corrientes a una madre y su hija que eran buscadas en Jujuy

La Policía de Corrientes informó este sábado que hallaron en la capital correntina a una madre y su hija menor de edad que estaban desaparecidas en San Salvador de Jujuy.

El hallazgo se produjo cuando efectivos con servicio en la Terminal de Ómnibus de Corrientes advirtieron la presencia de las dos personas y procedieron a identificarlas.

Posteriormente, se confirmó que se trataba de la madre e hija reportadas como desaparecidas desde el 21 de octubre pasado.

Fuentes policiales informaron que ambas se encuentran en buen estado de salud y fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar de Jujuy, que interviene en la causa.

La denuncia por desaparición había sido radicada el 23 de octubre por un familiar en el barrio Coronel Arias, de la capital jujeña, lo que activó el protocolo de búsqueda interprovincial.

Desde la Policía de Corrientes señalaron que, tras las actuaciones correspondientes, las mujeres fueron resguardadas y asistidas, garantizando su integridad física y emocional.