Esquina: recibió una puñalada en una riña y está muy grave

En el barrio Itatí de Esquina un hombre de 31 años recibió una puñalada en el tórax pasadas las 23 del sábado, tras lo cual ingresó al hospital “San Roque” de esa ciudad. En tanto que el presunto agresor, de 65 años, también fue hospitalizado con una lesión en la zona craneal, aunque ya fue dado de alta.

Los primeros datos brindados al portal Actualidad Esquina dan cuenta que el hecho se produjo cuando ambos se trenzaron en lucha por causas que son materia de investigación en sede de la Comisaría Segunda de esta ciudad.

Al frente de la investigación está el titular de la Unidad Fiscal Javier Gustavo Mosquera, quien ordenó que el mayor de los involucrados permanezca aprehendido en sede policial.

Al hombre, de apellido Revoledo, le diagnosticaron fractura de cráneo, mientras que al herido de arma blanca, de apellido Romero, le habrían intervenido quirúrgicamente para la extirpación del vaso, y presenta lesiones gravísimas.