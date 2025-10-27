Tras un allanamiento rescataron 43 aves que eran usadas en riña de gallos

La Policía de Corrientes informó que tras un allanamiento en un domicilio de Capital, donde se rescataron aves de corral, en su mayoría gallos usados en riñas.

El procedimiento se realizó durante el fin de semana en una vivienda ubicada en Almirante Brown N° 3147 por parte de personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica Capital en conjunto a la Comisaría V Urbana.

En el sitio se rescató a 43 aves de corral, siendo la mayoría gallos de riña, y 10 jaulas. Por disposición superior, se trasladaron 37 aves y 6 jaulas a la sede de la entidad nombrada para su resguardo y posterior derivación a un lugar donde los animales tendrán una vida digna.

Del procedimiento participó la jefa de Promoción de Derechos y Bienestar Animal, Dra. Adriana Gaziano, y el director de la misma entidad, Eduardo Ariel Osuna.

Por otro lado, en la dependencia mencionada se realizaron las diligencias correspondientes al caso.

