Virginia Gallardo se convirtió en diputada nacional: cuánto pasará a cobrar de sueldo

La Libertad Avanza dio un batacazo a nivel nacional en las Elecciones Legislativas de este domingo 26 de octubre, obteniendo el 40,65% de los votos frente al 31,70% que tuvo Fuerza Patria en Diputados.

De esa manera, el partido de Javier Milei sumó 56 bancas en el Congreso y pasó a tener 93, mientras que la oposición perdió 2 y quedó con un total de 96.

Entre los diputados nuevos que se suman oficialmente a la Cámara Baja por parte de La Libertad Avanza se encuentra Virginia Gallardo, ex vedette y panelista, que alcanzó los votos suficientes para representar a Corrientes.

El primer lugar en la provincia lo obtuvo el partido local, Vamos Corrientes, con el 33.91% de los sufragios, mientras que la segunda posición la consiguió La Libertad Avanza, con el 32.67%, seguido de Fuerza Patria, con el 28.32%.

De esa manera, cada uno de los tres partidos consiguió sumar una banca en representación de Corrientes en el Congreso, siendo la primera de la lista de LLA Gallardo.

El próximo 10 de diciembre, la ex novia de Ricardo Fort asumirá su cargo como diputada nacional y pasará a cobrar un rango cercano a 7 millones de pesos brutos, según la última liquidación oficial publicada en el portal de Datos Abiertos de la Cámara baja.

“Los resultados son todos muy buenos. De a poquito vamos sumando un granito de arena, vamos sumando gente que entiende que este es el camino, que hay que apostar, que hay que sumarse, que hay que involucrarse, que hay que avanzar porque tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina y de a poquito lo vamos entendiendo todos”, dijo la diputada electa.

Al celebrar su triunfo en su provincia, Gallardo le agradeció, no solo a los correntinos que la votaron, sino también a Javier Milei por el apoyo y hasta a Ricardo Fort.

“Fue un camino largo, con una gira espectacular por todo el interior. Gracias Corrientes por el cariño y por apostar a una Argentina distinta”, dijo al hablar con el medio local N9, y sumó: “Estamos felices porque los resultados son muy buenos a nivel nacional. La libertad avanza y el cambio está en marcha”.

Sobre su nueva etapa como miembro del Congreso, la ex vedette siguió: “Esta es la construcción de una nueva Virginia política. Mañana empieza una etapa distinta para mí y para la provincia”.

“Gracias a mi familia, a las fuerzas del cielo… y a Ricardo Fort, que me acompaña desde algún lugar”, cerró, provocando una ovación en el búnker correntino de La Libertad Avanza.

Clarín