Corrientes: un hombre murió tras ser atropellado por un camión

La Policía de Corrientes informó que el lunes un hombre murió tras ser chocado por un camión en una ruta cercana a la localidad de San Lorenzo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando efectivos policiales acudieron hasta el kilómetro 900 de la Ruta Nacional N° 12. En el lugar se registró un accidente vial entre un camión marca Ford y un peatón, resultando en la muerte de este último, debido a las graves lesiones recibidas.

Se investigan las circunstancias en que el vehículo manejado por un hombre de apellido Saldaña, que iba acompañado por una mujer, ambos mayores de edad, impactó contra un hombre de 62 años, identificado con el apellido Gómez, quien circulaba a pie.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor para luego ser continuadas en la dependencia policial correspondiente.