Lluvias y descenso de temperaturas: cómo seguirá el tiempo en Corrientes

Corrientes amaneció este martes bajo la lluvia. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alerta por tormentas fuertes, mantiene el pronóstico de lluvias para el resto de la jornada.

En ciudad Capital las precipitaciones iniciaron alrededor de las 6 de la mañana, pero el SMN no emitió alerta alguna. Aun así, se prevé que las lluvias continúen durante la mañana y la tarde, en tanto que para la noche se esperan lloviznas.

Durante esta jornada las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados centígrados. Para el miércoles el SMN anticipa un descenso de la temperatura a una mínima 13 °C y se espera una máxima de 23 °C.

Esta tendencia se mantendrá hasta el término de la semana, donde experimentaremos mínimas de 14° C y 13° C para el jueves y viernes respectivamente.

Pese a no haber un alerta vigente, se recomienda a la población no sacar la basura durante los días de lluvia y tomar las precauciones al circular con la calzada mojada.