¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Municipalidad de Corrientes Gendarmería Nacional
Policía de Corrientes Municipalidad de Corrientes Gendarmería Nacional
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Sorteo

Quini 6: un correntino ganó más de $17 millones en la modalidad Siempre Sale

El apostador acertó la modalidad Siempre Sale del sorteo del domingo con los números 17 – 29 – 31 – 33 – 39. El ticket ganador fue vendido en la Agencia Oficial N.º 172 de la Capital correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 16:41

La buena racha de la fortuna sigue sonriendo a la provincia de Corrientes. Un apostador oriundo de la Capital se llevó un espectacular premio de $17.729.651 en el sorteo de la modalidad Siempre Sale del Quini 6 realizado este domingo.

El afortunado jugador acertó los cinco números que salieron en el sorteo: 17 – 29 – 31 – 33 – 39, asegurando así una importante suma de dinero.

Según confirmaron las autoridades del juego, el ticket ganador fue vendido en la Agencia Oficial N.º 172 de la ciudad de Corrientes.

El nuevo millonario se suma a la lista de afortunados correntinos que han sido premiados por el Quini 6, destacando la confianza en el juego oficial que vuelve a dejar un premio millonario en la provincia.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD