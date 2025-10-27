Quini 6: un correntino ganó más de $17 millones en la modalidad Siempre Sale

La buena racha de la fortuna sigue sonriendo a la provincia de Corrientes. Un apostador oriundo de la Capital se llevó un espectacular premio de $17.729.651 en el sorteo de la modalidad Siempre Sale del Quini 6 realizado este domingo.

El afortunado jugador acertó los cinco números que salieron en el sorteo: 17 – 29 – 31 – 33 – 39, asegurando así una importante suma de dinero.

Según confirmaron las autoridades del juego, el ticket ganador fue vendido en la Agencia Oficial N.º 172 de la ciudad de Corrientes.

El nuevo millonario se suma a la lista de afortunados correntinos que han sido premiados por el Quini 6, destacando la confianza en el juego oficial que vuelve a dejar un premio millonario en la provincia.