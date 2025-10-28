Corrientes: un bebé de 5 meses murió tras el despiste y vuelco de un auto en el paraje Desiderio Sosa

Un bebé de cinco meses murió este martes tras el despiste y vuelco de un auto en cercanías a la ciudad correntina de Santo Tomé. El trágico accidente vial se registró al mediodía sobre la Ruta Nacional N.º 14.

El siniestro se produjo frente al paraje Desiderio Sosa, cuando un automóvil que transportaba a cuatro ocupantes despistó y volcó por causas que aún son materia de investigación.

Tras el vuelco, un bebé de cinco meses que viajaba en el vehículo fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital de Virasoro. Lamentablemente, el centro de salud confirmó su fallecimiento minutos después.

Los otros tres ocupantes del rodado sufrieron lesiones de gravedad en el impacto. Si bien se encuentran conscientes, están en un profundo estado de shock y fueron derivados para su atención al Hospital de Santo Tomé.

En el lugar del accidente intervinieron rápidamente personal policial de la Policía Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, Bomberos de Santo Tomé y varias ambulancias para la asistencia de las víctimas. Al cierre de esta edición, las víctimas no habían sido formalmente identificadas por las autoridades, que continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del despiste en la Ruta 14.