TRABAJO DE COMISARIA

Recuperaron en Itatí armas y otros objetos denunciados por robo

Tras una investigación localizaron los elementos en un baldío
 

Por El Litoral

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 19:09

La Policía de Itatí logró recuperar varios objetos denunciados como robados tras una exhaustiva investigación, que concluyó la noche del martes, en un baldío del ribereño barrio Ibiray de esa localidad.


Efectivos de la Comisaría local, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, hallaron y secuestraron los objetos sustraídos, tratándose de 4 cañas de pescar, un reel, cuchillo y aire comprimido calibre de 5.5, entre otros objetos.


Los elementos fueron encontrados en un terreno descampado y puestos a disposición de la Justicia, en tanto que la Policía busca dar con los responsables del robo.
 

