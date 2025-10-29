Atraparon a dos colombianos relacionados con un millonario robo en Corrientes

Este miércoles por la tarde, atraparon en la ciudad de Resistencia a dos hombres de nacionalidad colombiana, que eran buscados por un robo millonario perpetrado días atrás en un departamento de calle Junín al 300, del barrio Camba Cuá, de Corrientes.

La localización de los buscados se dio luego que Policías de la Dirección de Investigación Criminal de Corrientes solicitaran colaboración por el hecho denunciado el 19 de octubre por una mujer, quien reportó el robo de 20.000 dólares, joyas y perfumes de su vivienda.

En base a ello, y con el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que los sospechosos se movilizaban en un automóvil con el que cruzaron hacia la provincia del Chaco, a través del puente interprovincial "Manuel Belgrano".Luego de reunir los elementos probatorios, y mediante exhorto judicial emanado del Juzgado de Garantías de Corrientes, se concretaron allanamientos en dos domicilios de Resistencia, donde se logró el secuestro de elementos vinculados a la causa, entre ellos perfumes, relojes, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, herramientas y un automóvil.

Los operativos en la vecina provincia estuvieron a cargo de personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana de la Policía del Chaco, uno de ellos por calle Mar del Plata al 2300 y el otro por Juan B. Justo al 900.Localizaron y detuvieron a Cristian Londoño Diaz (41) y Jhon Jaroz Rojas (47), ambos de nacionalidad colombiana, quienes contarían con prontuarios delictivos (robo hurto, estafa), por los que son investigados en su país de origen.Asimismo, se estableció que los demorados habrían realizado tareas de observación en distintos barrios residenciales del Gran Resistencia, con intenciones de cometer nuevos ilícitos bajo el mismo modus operandi.Durante el procedimiento también intervino personal de Migraciones y de la División Información de Personas Extranjeras, para verificar la situación migratoria de los implicados.Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la magistratura interviniente, mientras se prosiguen con las diligencias correspondientes.