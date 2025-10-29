¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SAN LUIS DEL PALMAR

Hallaron en Corrientes a un vehículo buscado desde Formosa

Tras un allanamiento localizaron el automóvil que era pretendido por una causa de supuesta estafa

Por El Litoral

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 17:40

Este miércoles a la mañana localizaron y secuestraron en la localidad de San Luis del Palmar un automóvil que era requerido por parte de la Justicia de la provincia de Formosa, en una causa de supuesta estafa.
En cumplimiento de un exhorto, se realizó el operativo conjunto y coordinado entre los efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, con la colaboración de personal de la División Grupo de Tareas Operacionales (G.T.O.) de la Unidad Regional 1.


El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera circunscripción de la Provincia de Formosa, y se cumplió en un domicilio de calle Sarmiento, donde procedieron al secuestro de un Chevrolet Onix. 
El vehículo estaría presuntamente vinculado a un hecho de estafa que se investiga en la vecina provincia, por lo cual fue trasladado hasta la Comisaría local, donde quedó en resguardo a la espera de nuevas directivas judiciales.

