Analizan la habilitación de playas nocturnas a partir de diciembre en Corrientes

A partir de octubre los cinco balnearios correntinos se encuentran habilitados para el disfrute de correntinos y turistas. El horario es de 8 a 20, pero según confirmaron desde la dirección de playas de Corrientes a El Litoral, analizan la posibilidad de extenderlo hasta las 22 los fines de semana a partir de diciembre.

Extienden el horario

Como el año anterior, evalúan la posibilidad de extender el horario de la Arazaty I para que los bañistas permanezcan hasta dos horas más de las permitidas hasta las 22.

Adrián Meza, director de playas de la Municipalidad de Corrientes señaló a El Litoral: “Estamos evaluando para diciembre. De continuar todo así, se podrá realizar nuevamente el horario extendido en playa Arazaty I”.

Archivo Marcos Mendoza

Cabe recordar que en el horario se contará con policía turística, guardavidas y el boyado colocado. Además, se extiende el horario de los baños hasta las 2 de la mañana los días viernes, sábados y domingos.

Entre tanto, los restantes balnearios Arazaty II, Malinas I y II, y Molina Punta estarán abiertos desde las 8 hasta las 20, como es habitual.