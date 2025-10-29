En lo que va del año rescataron 208 animales en Corrientes

En un nuevo operativo de protección animal, la Municipalidad de Corrientes rescató 43 gallos utilizados para riñas en una vivienda del barrio Antártida Argentina, tras una denuncia anónima realizada al 147. Con este procedimiento, ya suman 208 los animales recuperados en la ciudad durante el año.

Detalles sobre el rescate

La intervención se llevó a cabo bajo el protocolo de la Ley de Protección Animal, en conjunto con la Policía de Corrientes, luego de constatarse que las aves se encontraban hacinadas y en malas condiciones de salud.

gentileza

Los gallos fueron trasladados a la Base Esperanza, donde recibirán atención veterinaria, alimentación adecuada y un proceso de rehabilitación. Posteriormente, serán liberados en campos del interior provincial, informaron las autoridades.

gentileza

Desde el municipio recordaron la importancia de la participación ciudadana en la detección de casos de maltrato y crueldad animal, e invitaron a realizar denuncias a través de la Línea de Atención Ciudadana (147), el 911, o mediante el MuniBot de WhatsApp (3794 341768).