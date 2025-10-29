Habilitaron el tránsito en la ruta provincial 6 que une Mburucuyá y Santa Rosa

Tras varias horas de interrupción, este miércoles por la tarde quedó nuevamente habilitado el tránsito en la ruta provincial N°6, en el tramo que une Mburucuyá con Santa Rosa. En inmediaciones de Paso Aguirre. La calzada había quedado con un gran socavón en la tarde del martes.

Trabajos terminados

Juan Antonio Pared

Los trabajos de reparación a cargo del Jefe de Vialidad Provincial Zona III, Abel “Kike” Velozo, quien supervisó las tareas junto a su equipo concluyeron en horas de la tarde y ya se permite el paso de los vehículos nuevamente, según informó Juan Antonio Pared.

La intervención se realizó luego de que una alcantarilla resultara afectada por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, lo que había generado un socavón y la consecuente suspensión temporal del paso vehicular por razones de seguridad.

Con los trabajos finalizados, la circulación se encuentra restablecida, aunque se recomienda a los conductores transitar con precaución debido a la humedad del terreno y a posibles reparaciones complementarias en la zona.