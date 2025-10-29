Alerta máxima en las fronteras argentinas por la masacre en Río de Janeiro

El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich activó este miércoles al mediodía la alerta máxima en las fronteras argentinas, como consecuencia de la guerra en Río de Janeiro entre la Policía y el Comando Vermelho desatada tras un operativo antinarco en dos favelas de la capital carioca.

"Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad, y voy a disponer la alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar desde la centralidad del conflicto en Río de Janeiro", le dijo Bullrich a Clarín.

En este sentido, la funcionaria nacional agregó: "Esta alerta máxima significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vengan a Argentina, viendo si tienen o no antecedentes pero no confundiendo a turistas con integrantes del Comando Vermelho".

(Con información de Clarin)