Cámara de Senadores de Corrientes San Luis del Palmar Esquina
Operativo antinarco

Alerta máxima en las fronteras argentinas por la masacre en Río de Janeiro

La decisión fue tomada por la ministra Patricia Bullrich.

Por El Litoral

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 18:57

El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich activó este miércoles al mediodía la alerta máxima en las fronteras argentinas, como consecuencia de la guerra en Río de Janeiro entre la Policía y el Comando Vermelho desatada tras un operativo antinarco en dos favelas de la capital carioca.

"Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad, y voy a disponer la alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar desde la centralidad del conflicto en Río de Janeiro", le dijo Bullrich a Clarín.

En este sentido, la funcionaria nacional agregó: "Esta alerta máxima significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vengan a Argentina, viendo si tienen o no antecedentes pero no confundiendo a turistas con integrantes del Comando Vermelho".

(Con información de Clarin)

