Milei con gobernadores: los que confirmaron, los que están en duda y los descartados

Con el viento de cola del contundente resultado electoral del domingo, el presidente Javier Milei convocó al diálogo a los gobernadores. Tanto el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como el ministro del Interior, Lisandro Catalán, arrancaron la ronda de llamados que tiene a varios mandatarios confirmados, algunos en duda y otros descartados.

La cita es este jueves a las 17 en la Casa Rosada y el primer punteo inicial era un listado de entre "15 y 17 gobernadores". Sin embargo, a partir de otros contactos iniciados este miércoles la expectativa del Ejecutivo era sumar hasta 20 mandatarios al encuentro con el Presidente.

La convocatoria es similar a la del Pacto de Mayo firmado en julio del año pasado en Tucumán, con la asistencia de 17 mandatarios provinciales y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En aquel momento faltaron cinco peronistas y Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, por una ola polar en esa provincia. Hasta este miércoles a la tarde, la asistencia del patagónico estaba en duda.

CASA ROSADA

Para este evento, en la Casa Rosada indicaron que aún no estaba "cerrada la lista final" y que estaban "trabajando en eso". Pero en su llamado al diálogo, Milei puso como límite al populismo.

Ya había apuntado duramente contra el bonaerense Axel Kicillof, por lo que no se espera que sea invitado. Por si quedaban dudas, hasta este miércoles por la tarde en la gobernación bonaerense señalaron a este diario que no habían tenido comunicación desde Balcarce 50.

Cerca de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, y de Gustavo Melella, de Tierra del Fuego indicaron a Clarín que no recibieron comunicación oficial para la convocatoria. En esas provincias también descartan la invitación al formoseño Gildo Insfrán.

Tras retener la provincia pintada de azul al ganarle por un punto a LLA, en La Pampa recibieron la invitación para el peronista Sergio Ziliotto pasadas las 14.30 del miércoles. Resaltaron que asistirán.

"Siempre vamos a estar dispuestos a dialogar y a fijar políticas que contengan a todos. Queremos pelear por lo que nos corresponde sin quitarle nada a nadie, hay que discutir el Presupuesto. Espero una amplia convocatoria por parte del Presidente. Esperamos que el Presidente cumpla con la discusión para hacer todas las reformas", destacó Ziliotto en diálogo con radio Splendid. , tras la victoria.

Si bien en la Casa Rosada no dieron a conocer el listado definitivo, Milei dejó en claro su mensaje tras el triunfo electoral del domingo. "Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, pro-capitalistas, y a los que uno más uno les da dos. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", dijo el domingo un eufórico Milei.

Con ese mensaje quedó clara la invitación a los aliados por el vínculo electoral de La Libertad Avanza y el macrismo. Ahí aparecen Leandro Zdero, de Chaco, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Alfredo Cornejo, de Mendoza. También el aliado electoral Claudio Poggi, de San Luis.

LLAMADOS

Pero entre los llamados, también extendieron la invitación a peronistas. Osvaldo Jaldo, de Tucumán, salió a anunciar que fue el primero al que llamaron.

"Estoy citado para el jueves a las 17, primera provincia citada a visitar al presidente a la Casa Rosada. Creo que del peronismo también va Raúl Jalil, de Catamarca, Gustavo Sáenz, de Salta. El que le está prestando la plata le está diciendo: 'Andá a dialogar, a acordar'”. Cómo no vamos a ir, ya pasaron las elecciones", dijo Jaldo el martes a la noche en el programa "Panorama Tucumano", de La Gaceta.

"Ahora hay que ir a ver en qué podemos colaborar para la Nación y que el Presidente se empiece a poner al día con Tucumán, nos deben plata de Anses, del PAMI, recursos de obras que la pusimos nosotros", advirtió Jaldo, que el domingo fue como primer candidato a diputado nacional testimonial y logró el 50% de los votos. Además, estarán presentes en el encuentro con Milei los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua, y el santiagueño Gerardo Zamora, mientras el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, enviará como su representante a la diputada Zulma Reina.

También confirmaron asistencia Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño, el radical Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. Ante la consulta de Clarín, cerca de Alberto Weretilneck, de Río Negro, adelantaron el presente, lo mismo que Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio "Nacho" Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy; y Marcelo Orrego, de San Juan. Asimismo, el santacruño Claudio Vidal prevé enviar un representante a la reunión en la Casa Rosada.

La foto espejo del encuentro de este jueves es la del Pacto de Mayo firmado en Tucumán el 9 de julio del año pasado. A aquella cita faltaron Kicillof, Insfrán, Ziliotto, Melella y Vidal.

El encuentro se realizará en el Salón Norte del primer piso del palacio de gobierno y el Presidente estará acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, entre otros funcionarios.

(Con información de Clarín)