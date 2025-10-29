¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

POLICÍA DE CORRIENTES

Recuperaron prendas de vestir y un teléfono robado en Bella Vista

Por El Litoral

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 09:39

La Policía de Corrientes informó este martes recuperó prendas de vestir y un teléfono celular que habían sido denunciados como sustraídos en la localidad correntina de Bella Vista.

Tras el despliegue de tareas de investigación, efectivos policiales hallaron cinco pares de zapatillas, un conjunto deportivo y un teléfono celular marca Redmi Note.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y fueron trasladadas a la dependencia policial correspondiente, donde continúan con los trámites de rigor.

 

