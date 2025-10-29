¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 29 de octubre de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 07:18

Virginia Gallardo: análisis del triunfo de LLA y un llamado de Gustavo Valdés

Son 137 los evacuados en San Luis del Palmar y habilitan un nuevo refugio

Corrientes: un bebé de 5 meses murió tras el despiste y vuelco de un auto en el paraje Desiderio Sosa

A qué se debe el frío en Corrientes

Inició el juicio al psicólogo acusado de abuso con el testimonio en Cámara Gesell

Corrientes: La Unidad abre tres llamados a licitación para local de Artesanías, Museo y Mercado de Sabores

Atraparon a los implicados en un delito en Corrientes y recuperaron más de $100 mil

Gran reacción de Regatas que ganó y quedó a un paso de la clasificación

Alerta por el hundimiento de la ruta provincial 6 en Corrientes

Las ventas de yerba mate cerraron el tercer trimestre con 249 millones de kilos, entre mercado interno y exportaciones

