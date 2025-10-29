Milei prepara la reformas laboral y tributaria: qué cambios planea presentar en el nuevo

La implementación de las reformas estructurales pasó a encabezar la lista de prioridades del oficialismo después del respaldo que recibió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Entre los proyectos que estaban previstos para los próximos meses, los cambios en los esquemas laboral y tributario tomaron mayor relevancia en la hoja de ruta de la gestión de Javier Milei.

“Esto está al tope de la agenda”, reconocieron en el Ejecutivo durante las primeras horas del lunes, ya conocidos los resultados del domingo. El Gobierno quiere aprovechar el envión del triunfo electoral para cerrar sus propuestas y presentarlas el 15 de diciembre, cinco días después de que se constituya el nuevo Congreso.

La elaboración de esas iniciativas se debate internamente en el Consejo de Mayo, que está conformado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado nacional Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; el presidente de la UIA, Martín Rappallini; y la secretaria Técnica del Consejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca.

A su vez, esos representantes evalúan alternativas con sus equipos técnicos y debaten los pormenores para alcanzar un proyecto común. Hoy por hoy las reformas están consensuadas casi en su totalidad.

“Sobre la parte laboral, creemos en la mejora de la productividad interna para las empresas. En la tributaria, estamos de acuerdo en qué impuestos bajar, pero el punto es cómo se instrumenta“, reconoció uno de los participantes de ese organismo.

La reforma laboral de Javier Milei

En los últimos días, el debate por la reforma laboral empezó a tomar mayor relevancia. Quien habló públicamente al respecto fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Lo hizo en dos oportunidades: ante empresarios en el Coloquio de IDEA y durante una presentación en el Congreso.

Desde ese momento se empezaron a develar algunas pistas del debate que se viene. A grandes rasgos, los puntos principales que se incluirían en la reforma laboral son:

Paritarias por empresa. Se priorizará el convenio por empresa por sobre el de la actividad. El Gobierno cree que este tipo de acuerdos permiten ajustar las condiciones laborales a las particularidades de cada compañía.

Eliminación de la “ultraactividad”. Este concepto —impulsado por el sector empresarial— implica que las condiciones de un convenio colectivo de trabajo se mantendrán después de su vencimiento hasta tanto se negocien nuevos requisitos.

Salario dinámico por mérito. La iniciativa propone que además del sueldo básico se entreguen aumentos variables según el desempeño, la productividad y la eficacia.

Libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte.

Bancos de horas. Se trata de un esquema por el que los trabajadores que tengan horas extra las compensen con momentos de descanso.

La reforma tributaria de Javier Milei

A diferencia de la reforma laboral, la impositiva reviste mayores complejidades en su implementación. Si bien hay coincidencias sobre cuáles son las modificaciones que se quieren aplicar, la iniciativa presenta dificultades porque involucra cuestiones vinculadas a la coparticipación y exige consensos con las provincias.

Por estas horas, varios de los técnicos que llevaron sus ideas están esperando el borrador final del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para conocer los pormenores de lo que se pretende enviar al Congreso.

En la discusión también apareció un punto troncal para el programa económico libertario: que la reforma impositiva no afecte el equilibrio fiscal, por lo que varias de las modificaciones podrían darse de forma gradual. “La recaudación todavía no repunta, entonces como el superávit es clave, se está viendo la secuencia”, reconoció una fuente al tanto de las negociaciones.

Más allá de eso, hay varios aspectos ya avanzados. Hace unos días, durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la reforma tributaria tendrá por objetivo “simplificar y reducir impuestos”, y mencionó una baja en Ganancias para personas físicas.

En el Consejo de Mayo, en tanto, se dialogó sobre darle preponderancia a la eliminación del impuesto al cheque y la reducción de Ingresos Brutos y tasas municipales. Sobre Ingresos Brutos, una de las opciones en consideración es proponer un pacto fiscal con los gobernadores para que se comprometan a achicar las alícuotas.

Además, meses atrás Caputo deslizó la posibilidad de incorporar un “Súper IVA”, a través del cual la Nación cobraría un 9% y las provincias sumarían el porcentaje adicional que consideren en un formato de competencia fiscal. De todas formas, varios especialistas advirtieron que este régimen es muy complejo de aplicar.

Fuente: TN.