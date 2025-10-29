La Policía recuperó ropa que fue robada de un local comercial en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este martes logró recuperar prendas de vestir que fueron sustraídas de un local comercial.

Tras realizar tareas de investigación y un amplio rastrillaje, los efectivos hallaron y recuperaron las prendas que habían sido denunciadas como robadas.

El procedimiento se realizó cerca de las 17, luego de que los agentes tomaran conocimiento del delito que tuvo lugar en la avenida Armando Carmelo al 2600.

Lo recuperado quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y fue trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con los trámites de rigor.