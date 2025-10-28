A qué se debe el frío en Corrientes

Un frente de aire frío arribó este martes a la provincia de Corrientes y las temperaturas descendieron bruscamente. Alcanzaron mínimas de 15°C que se mantuvieron a lo largo de la jornada y para los próximos días se espera que llegue a los 13°C. Especialistas explicaron a El Litoral a qué se debe estas condiciones meteorológicas en plena primavera.

Frío en plena primavera

En la noche del lunes llegó una masa de aire por el sector sur que trajo las bajas temperaturas en pleno octubre. Los pronósticos señalan que se mantendrán hasta el viernes, cuando llegará nuevamente el calor a Corrientes.

La doctora en recursos naturales y observadora meteorológica, Carolina Fernández López, explicó a El Litoral: “Un frente frío que afectó incluso con heladas tardías al sur. No es normal, son fríos atípicos”.

Archivo Marcos Mendoza

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles se esperan mínimas de 13°C y máximas de 23°C, por vientos por el sureste y cielos mayormente nublados. Estas condiciones se mantendrán durante el jueves cuando podrían oscilar entre los 14°C y los 24°C, con cielos parcialmente nublados. No se prevé lluvias en estos días.

El regreso del calor a Corrientes

“A partir del jueves suben las mínimas y las máximas que para el fin de semana van a estar cerca de los 30°C”, explicó a este medio Fernández López.

El calor se podrá sentir a partir de este viernes con 13°C de mínimas y 28°C de máximas. Con cielos parcialmente nublados y el ingreso de vientos por el sector noreste. Así continuará durante el sábado oscilando entre los 15°C y 27°C, y para el domingo cuando la temperatura máxima alcance los 30°C.